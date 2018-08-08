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13:16, 8 августа 2018 252
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Рязанцам предложили побороться за международную экологическую премию «EcoWorld»

Рязанцам предложили побороться за международную экологическую премию «EcoWorld»

Фото: Pixabay.com

Рязанцам предложили подать заявки на соискание международной экологической премии «EcoWorld». Ее вручают за достижения в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, сообщил сайт регионального правительства.

Конкурс проводит Российская академия естественных наук по нескольким номинациям: «Экологическая политика и окружающая среда», «Экологическое образование, просвещение и культура», «Экологические разработки, ресурсосберегающие и безотходные технологии», «Экологически безопасные товары и продукты питания», «Экология и здоровье человека» и «Сохранение биоразнообразия и ландшафтов».

Участвовать могут коллективы предприятий, вузов, научных и общественных организаций и жители региона. Отбор проводят на основе заявок и документов, подтверждающих реализацию представленных проектов, программ или акций.

Подробные условия на сайте.

Дополнительная информация по электронной почте: prezidiumraen@yandex.ru. Телефон: 8 (495)954-26-11.


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