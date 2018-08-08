Рязанцам предложили побороться за международную экологическую премию «EcoWorld»

Рязанцам предложили подать заявки на соискание международной экологической премии «EcoWorld». Ее вручают за достижения в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности,
Конкурс проводит Российская академия естественных наук по нескольким номинациям: «Экологическая политика и окружающая среда», «Экологическое образование, просвещение и культура», «Экологические разработки, ресурсосберегающие и безотходные технологии», «Экологически безопасные товары и продукты питания», «Экология и здоровье человека» и «Сохранение биоразнообразия и ландшафтов».
Участвовать могут коллективы предприятий, вузов, научных и общественных организаций и жители региона. Отбор проводят на основе заявок и документов, подтверждающих реализацию представленных проектов, программ или акций.
Подробные условия на
Дополнительная информация по электронной почте: