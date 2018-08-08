Рязанца осудили за расистские комментарии в соцсети

27-летнего рязанца осудили за расистские комментарии в отношении группы лиц в соцсети. Об этом сообщила
С января по май 2016 года молодой человек оставил в открытом сообществе для неограниченного круга лиц комментарии, «направленные на возбуждение ненависти, вражды и унижение человеческого достоинства в отношении группы лиц по признаку национальности».
Экстремистскую деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ региона.
Рязанца осудили по части 1 статьи 282 УК РФ. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Мужчине назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.