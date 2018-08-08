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16:02, 8 августа 2018 435
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Рязанца осудили за расистские комментарии в соцсети

Рязанца осудили за расистские комментарии в соцсети

27-летнего рязанца осудили за расистские комментарии в отношении группы лиц в соцсети. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

С января по май 2016 года молодой человек оставил в открытом сообществе для неограниченного круга лиц комментарии, «направленные на возбуждение ненависти, вражды и унижение человеческого достоинства в отношении группы лиц по признаку национальности».

Экстремистскую деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ региона.

Рязанца осудили по части 1 статьи 282 УК РФ. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Мужчине назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.


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Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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