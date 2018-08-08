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10:32, 8 августа 2018 685
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Пропавшего в Рязанской области 16-летнего подростка нашли

Пропавшего в Рязанской области 16-летнего подростка нашли

Дмитрия Топоркина, который пропал в поселке Шилово, нашли живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Напомним, 16-летнего подростка искали со 2 августа.


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Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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