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10:08, 8 августа 2018 675
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Пьяный незнакомец ограбил рязанку, не давшую ему денег

Пьяный незнакомец ограбил рязанку, не давшую ему денег

Пьяный незнакомец ограбил рязанку, которая отказалась дать ему денег. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленника в дом к 42-летней потерпевший привел случайный знакомый. Мужчины сразу начали требовать наличные, но женщина попросила их уйти. Тогда один из рязанцев ударил ее и, сорвав с шеи золотую цепочку с кулоном, скрылся.

Оперативники разыскали ранее судимого знакомого рязанки, который выпивал и не появлялся дома. Выяснилось, что напал на женщину его 35-летний собутыльник.

Последнего задержали, цепочку с кулоном вернули потерпевшей. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.


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Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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