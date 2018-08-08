Пьяный незнакомец ограбил рязанку, не давшую ему денег

Пьяный незнакомец ограбил рязанку, которая отказалась дать ему денег. Об этом сообщила
Злоумышленника в дом к 42-летней потерпевший привел случайный знакомый. Мужчины сразу начали требовать наличные, но женщина попросила их уйти. Тогда один из рязанцев ударил ее и, сорвав с шеи золотую цепочку с кулоном, скрылся.
Оперативники разыскали ранее судимого знакомого рязанки, который выпивал и не появлялся дома. Выяснилось, что напал на женщину его 35-летний собутыльник.
Последнего задержали, цепочку с кулоном вернули потерпевшей. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.