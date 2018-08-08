На улице Роща два дня подряд будут отключать свет из-за реконструкции М-5

На улице Роща в Рязани два дня подряд будут отключать
9 и 10 августа электричества в жилых домах не будет с 8:00 до 16:00.
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На улице Роща в Рязани два дня подряд будут отключать
9 и 10 августа электричества в жилых домах не будет с 8:00 до 16:00.
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