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16:30, 8 августа 2018 231
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На улице Роща два дня подряд будут отключать свет из-за реконструкции М-5

На улице Роща два дня подряд будут отключать свет из-за реконструкции М-5

На улице Роща в Рязани два дня подряд будут отключать свет из-за реконструкции трассы М-5. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

9 и 10 августа электричества в жилых домах не будет с 8:00 до 16:00.


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