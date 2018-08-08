Москвич снял квартиру в Рязани и превратил ее в теплицу для элитной конопли. Видео

Москвич снял квартиру в Рязани и превратил ее в теплицу для элитной конопли. Об этом
Квартиру на улице Дачной мужчина отделал светоотражающими материалами, системой вентиляции и круглосуточного освещения. Он выращивал коноплю из элитных семян, заказанных за границей.
В холодильнике 44-летнего злоумышленника нашли сто граммов марихуаны.
Мужчину ранее уже судили за выращивание конопли. На него завели дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков в крупном размере). По ходатайству следствия злоумышленника арестовали.