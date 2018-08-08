Меховая фабрика ELENA FURS открыла в центре Рязани новый магазин

В субботу, 4 августа, меховая фабрика ELENA FURS открыла в Рязани новый магазин. Он находится в ТРЦ «Виктория плаза» по адресу Первомайский проспект, дом 70 корпус 1. В течение месяца со дня открытия для клиентов действуют скидки до 60%.

Компания ELENA FURS является производителем меховых изделий и имеет несколько фабрик в Греции, Италии и России — в Москве и Пятигорске. Каждое предприятие специализируется на определенном виде меха. В новом магазине представлены наиболее популярные — норка, песец, соболь, овчина, мутон, астраган, лиса и куница. Коллекцию меховых изделий разрабатывают европейские дизайнеры — Vanessa D’Amico, Antonio Didone, Barbara Ravenni и другие. Всего в ассортименте бутика более тысячи различных моделей шуб и жилетов в необычной цветовой гамме с 38 по 72 размеры. В их числе шубы из редкого вида меха куницы — фишер.

В магазине представлены короткие легкие шубки, демисезонные модели из овчины, яркие жилеты из песца, модели-трансформеры и длинные (до 125 см) шубы из аукционных мехов России, Канады, Финляндии, Дании и Северной Америки. Кроме того, клиенты могут заказать пошив индивидуальной модели шубы.

Здесь также действуют различные акции и дополнительные скидки на день рождения, Новый год, 8 марта. Все покупки клиенты могут оформить в рассрочку от 10 до 24 месяцев под 0% годовых. По словам консультантов, покупатель выплачивает только стоимость изделия, без скрытых комиссий.

Меховая фабрика ELENA FURS существует более 25 лет. За это время выпустили около 1,5 миллиона шуб. Компания получила премию «Товар года» в номинациях «Лучшие шубы России» в 2015 году и «Лучший выбор шуб» в 2016 году. Также компания активно развивает федеральную сеть фирменных магазинов под одноименным брендом ELENA FURS. На сегодняшний день в 21 российском городе открыты 32 точки.