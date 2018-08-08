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14:05, 8 августа 2018 380
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Карабасов проверил ремонт рязанских дорог

Карабасов проверил ремонт рязанских дорог

Фото: Администрация Рязани

В среду, 8 августа, и.о. главы администрации Сергей Карабасов проверил ремонт дорог на улицах Ленина, Бирюзова, Горького, Есенина, Восточной окружной. Об этом сообщил сайт мэрии.

Ремонт на дорогах завершили в рамках первого этапа дорожной кампании. На указанных участках отремонтировали дороги и нанесли разметку, прилегающую территорию восстановили.

«В рамках второго этапа дорожной кампании мы должны качественно отремонтировать восемь объектов. Все работы необходимо проводить под контролем управления благоустройства. О ходе работ, прошу докладывать мне еженедельно», — подчеркнул Карабасов.

На данный момент ремонт уже идет на улицах Советской Армии, 1-й Красной, Фирсова, Пожалостина.

Также работы пройдут на улицах Кудрявцева, Весенней, Театральной площади, а также на участке автомобильной дороги от улицы Зубковой до СЧ-17. К работам планируют приступить в ближайшее время.

Как отметил Карабасов, второй этап должны завершить до конца сентября. Он подчеркнул, что важно «не допускать ситуаций, когда дорожники, раскопав проезжую часть, бросают работу на несколько дней».

Всего с начала года ямы заделали на 168 улицах. Общая площадь ремонта составила 25 100 квадратных метров.

Работы выполняли с применением литого асфальтобетона, а с апреля текущего года — с применением горячей асфальтобетонной смеси.


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