Карабасов проверил ремонт рязанских дорог

В среду, 8 августа, и.о. главы администрации Сергей Карабасов проверил ремонт дорог на улицах Ленина, Бирюзова, Горького, Есенина, Восточной окружной. Об этом сообщил
Ремонт на дорогах завершили в рамках первого этапа дорожной кампании. На указанных участках отремонтировали дороги и нанесли разметку, прилегающую территорию восстановили.
«В рамках второго этапа дорожной кампании мы должны качественно отремонтировать восемь объектов. Все работы необходимо проводить под контролем управления благоустройства. О ходе работ, прошу докладывать мне еженедельно», — подчеркнул Карабасов.
На данный момент ремонт уже идет на улицах Советской Армии, 1-й Красной, Фирсова, Пожалостина.
Также работы пройдут на улицах Кудрявцева, Весенней, Театральной площади, а также на участке автомобильной дороги от улицы Зубковой до СЧ-17. К работам планируют приступить в ближайшее время.
Как отметил Карабасов, второй этап должны завершить до конца сентября. Он подчеркнул, что важно «не допускать ситуаций, когда дорожники, раскопав проезжую часть, бросают работу на несколько дней».
Всего с начала года ямы заделали на 168 улицах. Общая площадь ремонта составила 25 100 квадратных метров.
Работы выполняли с применением литого асфальтобетона, а с апреля текущего года — с применением горячей асфальтобетонной смеси.