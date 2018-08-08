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13:50, 8 августа 2018 225
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Из-за форума древних города на площади Театральной отменят ярмарку

Из-за форума древних города на площади Театральной отменят ярмарку

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Из-за Международного форума древних города в субботу, 18 августа, на площади Театральной отменят ярмарку. Об этом сообщил сайт администрации города.

Ночью рабочие установят сцену и экспонаты, а днем будут репетиции. На площади организуют выставку и театрализованное представление.

Напомним, форум проведут с 12 по 19 августа. Свои обычаи, традиции, народные промыслы продемонстрируют более 40 городов из России, Германии, Болгарии, Испании, Китая, Италии, Греции, Франции, Сербии, Турции, Узбекистана и других стран. Рязанскую область представят Рязань, Касимов, Пронск и Ряжск.

Программу можно посмотреть здесь.


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