Из-за форума древних города на площади Театральной отменят ярмарку

Из-за Международного форума древних города в субботу, 18 августа, на площади Театральной отменят ярмарку. Об этом
Ночью рабочие установят сцену и экспонаты, а днем будут репетиции. На площади организуют выставку и театрализованное представление.
Напомним, форум проведут с 12 по 19 августа. Свои обычаи, традиции, народные промыслы продемонстрируют более 40 городов из России, Германии, Болгарии, Испании, Китая, Италии, Греции, Франции, Сербии, Турции, Узбекистана и других стран. Рязанскую область представят Рязань, Касимов, Пронск и Ряжск.
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