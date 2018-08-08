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12:39, 8 августа 2018 413
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Холодную воду в Горроще отключат из-за ремонта канализации

Холодную воду в Горроще отключат из-за ремонта канализации

В среду, 8 августа, в Горроще отключат холодную воду из-за ремонта канализации на улице 9-я Линия. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее в редакцию обратился местный житель, который рассказал, что горячая вода уже неделю течет по дороге и заливает ближайшие дворы.

В администрации пояснили, что потоки горячей воды возникли из-за прорыва канализации и добавили, что решением проблемы занимается «Водоканал». Ремонтники должны устранить аварию до конца рабочего дня.

До этого времени холодной воды не будет по следующим адресам:

  • улица 9-я Линия — частный сектор и четыре многоквартирных дома;
  • улица 10-я Линия — частный сектор;
  • улица Шевченко, 95;
  • улица Шевченко, 93;
  • улица Островского, 126 (военкомат);
  • в зданиях на улице Островского в районе остановки лицей №7;
  • улица Ленинского Комсомола, 85 (Центральный тепловой пункт).

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