Холодную воду в Горроще отключат из-за ремонта канализации

В среду, 8 августа, в Горроще отключат холодную воду из-за ремонта канализации на улице 9-я Линия. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ранее в редакцию обратился местный житель, который рассказал, что горячая вода
В администрации пояснили, что потоки горячей воды возникли из-за прорыва канализации и добавили, что решением проблемы занимается «Водоканал». Ремонтники должны устранить аварию до конца рабочего дня.
До этого времени холодной воды не будет по следующим адресам:
- улица 9-я Линия — частный сектор и четыре многоквартирных дома;
- улица 10-я Линия — частный сектор;
- улица Шевченко, 95;
- улица Шевченко, 93;
- улица Островского, 126 (военкомат);
- в зданиях на улице Островского в районе остановки лицей №7;
- улица Ленинского Комсомола, 85 (Центральный тепловой пункт).