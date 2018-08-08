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13:08, 8 августа 2018 1 060
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Губернатор наградил лучших рязанских спортсменов и тренеров. Фото

Губернатор наградил лучших рязанских спортсменов и тренеров. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Любимов наградил лучших рязанских спортсменов и тренеров. Накануне Дня физкультурника, 8 августа, губернатор вручил им государственные региональные награды.

Паралимпийская чемпионка мира Мария Богачева получила Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кроме того, спортсменам и тренерам вручили благодарности от российского Минспорта, знаки губернатора и звания ЗМС, МСМК и мастеров спорта.

Любимов поздравил собравшихся с праздником, заслуженными наградами и пожелал будущих побед. Он отметил, что копилку наград региона пополнили более 200 медалей разного уровня, а также успехи футбольных клубов.

«С большим интересом наблюдаю за выступлениями спортсменов, искренне болею вместе с рязанцами и искренне радуюсь вашим победам», — заявил глава региона.

Губернатор отметил, что в области ведется активная работа по строительству спортплощадок, ФОКов, стадионов, которая будет продолжаться. «Мы делаем спорт доступнее для рязанцев, выявляем новые звездочки и растим новых чемпионов», — заключил Любимов.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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