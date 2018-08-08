Губернатор наградил лучших рязанских спортсменов и тренеров. Фото

Николай Любимов наградил лучших рязанских спортсменов и тренеров. Накануне Дня физкультурника, 8 августа, губернатор вручил им государственные региональные награды.
Паралимпийская чемпионка мира Мария Богачева получила Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Кроме того, спортсменам и тренерам вручили благодарности от российского Минспорта, знаки губернатора и звания ЗМС, МСМК и мастеров спорта.
Любимов поздравил собравшихся с праздником, заслуженными наградами и пожелал будущих побед. Он отметил, что копилку наград региона пополнили более 200 медалей разного уровня, а также успехи футбольных клубов.
«С большим интересом наблюдаю за выступлениями спортсменов, искренне болею вместе с рязанцами и искренне радуюсь вашим победам», — заявил глава региона.
Губернатор отметил, что в области ведется активная работа по строительству спортплощадок, ФОКов, стадионов, которая будет продолжаться. «Мы делаем спорт доступнее для рязанцев, выявляем новые звездочки и растим новых чемпионов», — заключил Любимов.