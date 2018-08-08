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Фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань» станет традиционным. Об этом сообщили в администрации Рязани.
Во время празднования Дня города более 500 рязанцев и туристов бесплатно посетили экспозиции историко-архитектурного музея-заповедника, музея истории молодежного движения, художественного музея имени Пожалостина, музея путешественников, музейно-выставочного центра «Фотодом», а также усадьбы академика Павлова.
Кроме того, участники фестиваля узнали о музее истории рязанского леденца, интерактивном музее сказок «Забава», баре-музее вин и напитков «Сикера», музее «Фабрика игрушек» и галерее пряников.
Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.