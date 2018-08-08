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10:48, 8 августа 2018 365
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Двое жителей Ряжского района ограбили магазин

Двое жителей Ряжского района ограбили магазин

Двое жителей Ряжского района ограбили магазин в селе Новое-Еголдаево. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

О случившемся в полицию заявила продавщица. Оказалось, что злоумышленники ночью разбили стекло и вынесли из магазина мясные и молочные консервы, жевательные конфеты и другие продукты — всего на девять тысяч рублей.

Оперативники выехали на место преступления и с помощью улик очертили круг подозреваемых. Позже полицейские задержали двух 22-летних местных жителей. Выяснилось, что они собрали похищенное в мешок и спрятали в строящемся здании неподалеку.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


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