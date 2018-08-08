Двое жителей Ряжского района ограбили магазин в селе Новое-Еголдаево. Об этом сообщила
О случившемся в полицию заявила продавщица. Оказалось, что злоумышленники ночью разбили стекло и вынесли из магазина мясные и молочные консервы, жевательные конфеты и другие продукты — всего на девять тысяч рублей.
Оперативники выехали на место преступления и с помощью улик очертили круг подозреваемых. Позже полицейские задержали двух 22-летних местных жителей. Выяснилось, что они собрали похищенное в мешок и спрятали в строящемся здании неподалеку.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.