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13:27, 8 августа 2018 706
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Четыре века истории. RZN.info представляет спецпроект о площади Ленина

Четыре века истории. RZN.info представляет спецпроект о площади Ленина

Развернувшиеся споры вокруг реконструкции площади Ленина заставляют горожан интересоваться: а как она выглядела раньше? В спецпроекте Рязанского городского сайта рассказывается о метамарфозах, которые происходили с площадью.

Почему она была сначала Новобазарной, потом Хлебной, какому архитектору мы обязаны появлению торговых рядов и сколько зданий было изначально?

В спецпроекте говорится об изменении главного символа площади: сначала на ней стояла часовня, которую сменил памятник Ленину, потом вместо него появился зеленый крест, металлические купола и снова Ленин. Почему?

Читайте спецпроект RZN.info. В тексте также сказано, какие изменения ждут площадь в будущем.

Проект проиллюстрирован фотографиями, взятыми из свободных источников и авторскими снимками.


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