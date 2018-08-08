Четыре века истории. RZN.info представляет спецпроект о площади Ленина

Развернувшиеся споры вокруг реконструкции площади Ленина заставляют горожан интересоваться: а как она выглядела раньше? В
Почему она была сначала Новобазарной, потом Хлебной, какому архитектору мы обязаны появлению торговых рядов и сколько зданий было изначально?
В спецпроекте говорится об изменении главного символа площади: сначала на ней стояла часовня, которую сменил памятник Ленину, потом вместо него появился зеленый крест, металлические купола и снова Ленин. Почему?
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Проект проиллюстрирован фотографиями, взятыми из свободных источников и авторскими снимками.