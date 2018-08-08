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11:25, 8 августа 2018 568
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«Были и слезы». Медсестра рассказала, как нашла младенца-подкидыша 1

«Были и слезы». Медсестра рассказала, как нашла младенца-подкидыша

Старшая медсестра ОВЛ поликлиники №11 Надежда Маслова рассказала телеканалу «ТКР», как нашла младенца-подкидыша. Мальчика оставили в больнице в понедельник, 6 августа.

«Вот здесь стояла хозяйственная сумка (показывает на небольшое кресло — прим. ред.), внутри сумки была постелена пеленка, на ней лежал мальчик, только что родившийся, — вспоминает женщина. — Были и слезы… такое было состояние… трясучка просто-напросто. Такой хороший мальчик… Его закутали. Приехала скорая и его забрала, повезли его в канищевскую больницу».

В ОДКБ имени Дмитриевой новорожденного обследовали.

«Смотрите, какой у нас красавчик. Вес 3150 граммов, рост 52 сантиметра. Мы его обследовали. Особых нарушений в состоянии его здоровья не обнаружили», — уточнила главная медсестра Наталья Белая.

Начальник сектора охраны прав детства управления образования и молодежной политики администрации Рязани Наталья Семичева пояснила, что если родителей ребенка не найдут, мальчика зарегистрируют в органах ЗАГС с прочерками в графах «Отец» и «Мать», а затем переведут в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«В дальнейшем, по возможности будет устроен в замещающую семью», — сказала Семичева.


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Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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