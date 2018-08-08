«Были и слезы». Медсестра рассказала, как нашла младенца-подкидыша

Старшая медсестра ОВЛ поликлиники №11 Надежда Маслова рассказала телеканалу «ТКР», как нашла младенца-подкидыша. Мальчика
«Вот здесь стояла хозяйственная сумка (показывает на небольшое кресло — прим. ред.), внутри сумки была постелена пеленка, на ней лежал мальчик, только что родившийся, — вспоминает женщина. — Были и слезы… такое было состояние… трясучка просто-напросто. Такой хороший мальчик… Его закутали. Приехала скорая и его забрала, повезли его в канищевскую больницу».
В ОДКБ имени Дмитриевой новорожденного обследовали.
«Смотрите, какой у нас красавчик. Вес 3150 граммов, рост 52 сантиметра. Мы его обследовали. Особых нарушений в состоянии его здоровья не обнаружили», — уточнила главная медсестра Наталья Белая.
Начальник сектора охраны прав детства управления образования и молодежной политики администрации Рязани Наталья Семичева пояснила, что если родителей ребенка
«В дальнейшем, по возможности будет устроен в замещающую семью», — сказала Семичева.