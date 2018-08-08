Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:58, 8 августа 2018 189
 0    0

Беспилотник проверил клепиковские леса на пожары

Беспилотник проверил клепиковские леса на пожары

Беспилотник проверил клепиковские леса на пожары. Об этом сообщили в рязанском минприроды.

Во вторник, 7 августа, дрон SupercamS-250с пролетел по маршруту: Ершово, Аверькиево, Фролово, Ушмор, Ненашкино. За 45 минут он обследовал 30 километров леса и не нашел возгораний.

Беспилотник может пролететь до 80 километров за три часа. Он оснащен фото- и видеокамерой, тепловизором. Управляют дроном два оператора.

При помощи аппарата специалисты могут отслеживат лесные пожары, незаконные рубки, а также изменения популяций и миграций животных.

«SupercamS-250с не отменяет работу сотрудников министерства природопользования, а делает ее более эффективной», — отметили в ведомстве.

Фото рязанского минприроды

.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
14:58, 8 августа 2018
Беспилотник проверил клепиковские леса на пожары
14:32, 8 августа 2018
Рязанцев предупредили о грозе и сильном ветре
13:16, 8 августа 2018
Рязанцам предложили побороться за международную экологическую премию «EcoWorld»
12:04, 8 августа 2018
Суд обязал администрацию рязанского села убрать свалку площадью 500 «квадратов»
10:38, 8 августа 2018
Тлеющий куриный помет потушат с вертолета
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Центр доктора Бубновского предлагает рязанцам услугу кинезиотейпирования

Центр доктора Бубновского предлагает рязанцам услугу кинезиотейпирования

Высокоэффективный пластырь кинезио тейп улучшает кровообращение, снижает болевые ощущения.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 65 842
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 32 354
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
20:45, 4 августа 2018 26 233
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
14:32, 4 августа 2018 23 175
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
8:19, 27 июля 2018 21 963
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба 1
Все новости
Голосования

Вы покупаете цифровой контент?

Окончание опроса: 15.08.2018
Архив голосований
Форум