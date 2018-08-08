Беспилотник проверил клепиковские леса на пожары. Об этом
Во вторник, 7 августа, дрон SupercamS-250с пролетел по маршруту: Ершово, Аверькиево, Фролово, Ушмор, Ненашкино. За 45 минут он обследовал 30 километров леса и не нашел возгораний.
Беспилотник может пролететь до 80 километров за три часа. Он оснащен фото- и видеокамерой, тепловизором. Управляют дроном два оператора.
При помощи аппарата специалисты могут отслеживат лесные пожары, незаконные рубки, а также изменения популяций и миграций животных.
«SupercamS-250с не отменяет работу сотрудников министерства природопользования, а делает ее более эффективной», — отметили в ведомстве.
Фото рязанского минприроды
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