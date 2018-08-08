Рязанцев предупредили о грозе и сильном ветре

В среду, 8 августа, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Его опубликовала
В ближайшие часы и до конца дня в области ожидаются грозы с порывами ветра до 12-17 метров в секунду.
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В среду, 8 августа, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Его опубликовала
В ближайшие часы и до конца дня в области ожидаются грозы с порывами ветра до 12-17 метров в секунду.
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Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.