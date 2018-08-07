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15:31, 7 августа 2018 77
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Звезду фильма «Такси» избили в московском баре

Звезду фильма «Такси» избили в московском баре

Фото: Kinopoisk.ru

Звезду фильма «Такси» Сами Насери избили в московском баре. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, передает «Интерфакс».

«Французский актер Сами Насери отдыхал и выпивал со своим братом в караоке-баре, расположенном в здании на перекрестке Тверской улицы и Старопименовского переулка. Около двух часов ночи у мужчин завязалась перепалка с одним из посетителей, который ударил Насери по лицу», — сказал собеседник агентства.

У актера диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, но госпитализация не потребовалась.

Как отметил собеседник, драку затеяли приезжие из Белоруссии. Участников потасовки задержали.


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