Звезду фильма «Такси» избили в московском баре

Звезду фильма «Такси» Сами Насери избили в московском баре. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, передает «
«Французский актер Сами Насери отдыхал и выпивал со своим братом в караоке-баре, расположенном в здании на перекрестке Тверской улицы и Старопименовского переулка. Около двух часов ночи у мужчин завязалась перепалка с одним из посетителей, который ударил Насери по лицу», — сказал собеседник агентства.
У актера диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, но госпитализация не потребовалась.
Как отметил собеседник, драку затеяли приезжие из Белоруссии. Участников потасовки задержали.