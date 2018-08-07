В Шиловском районе нашли пять незаконных усилителей сотовой связи. Видео

В селе Санское Шиловского района прошел рейд по поиску незаконно работающих усилителей сотовой связи. Об этом сообщила
Как отметили в полиции, в последнее время увеличивается количество жалоб операторов на ухудшение качества связи. Выяснилось, что это происходит из-за использования специальных устройств, которые некоторые граждане используют самовольно без регистрации.
В Санском нашли пять незаконно действующих репитеров. После рейда составили административные протоколы, владельцам устройств грозят штрафы.
С ними также провели профилактические беседы.