В рязанской ОКБ начал работать общественный совет

В рязанской областной клинической больнице начал работать общественный совет. В него вошли пациенты, представители общественных объединений, академического медицинского сообщества, сообщил
Отмечается, что основной состав совета из не медицинских работников позволит взглянуть на любую проблему глазами жителей области.
«Создание общественного совета — это шаг, который сократит дистанцию между врачами и пациентами и поможет улучшить работу больницы», — отметил главврач ОКБ Дмитрий Хубезов.
По его словам, в число задач и функций совета войдет большой круг вопросов по повышению эффективности, качеству и доступности медицинской помощи.
Фото с сайта ОКБ