Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:53, 7 августа 2018 81
 0    0

В рязанской ОКБ начал работать общественный совет

В рязанской ОКБ начал работать общественный совет

В рязанской областной клинической больнице начал работать общественный совет. В него вошли пациенты, представители общественных объединений, академического медицинского сообщества, сообщил сайт регионального минздрава.

Отмечается, что основной состав совета из не медицинских работников позволит взглянуть на любую проблему глазами жителей области.

«Создание общественного совета — это шаг, который сократит дистанцию между врачами и пациентами и поможет улучшить работу больницы», — отметил главврач ОКБ Дмитрий Хубезов.

По его словам, в число задач и функций совета войдет большой круг вопросов по повышению эффективности, качеству и доступности медицинской помощи.

Фото с сайта ОКБ


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
10:53, 7 августа 2018
В рязанской ОКБ начал работать общественный совет
20:52, 3 августа 2018
Путин подписал закон о закупке лекарств от еще пяти редких заболеваний за счет бюджета
8:34, 2 августа 2018
В Песочне открылась площадка «Территория общего счастья»
9:57, 1 августа 2018
В рязанской ОКБ отремонтировали четыре отделения
15:26, 31 июля 2018
В Рязани врачи перинатального центра спасли беременную женщину с опухолью
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Прио-Внешторгбанк пригласил рязанцев на фестиваль «Подбелка»

Прио-Внешторгбанк пригласил рязанцев на фестиваль «Подбелка» 1

Прио-Внешторгбанк снова предлагает рязанцам выиграть памятный приз.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 65 177
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 31 891
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
13:29, 25 июля 2018 27 654
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
20:45, 4 августа 2018 24 371
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
8:19, 27 июля 2018 21 632
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба 1
Все новости
Голосования

Вы покупаете цифровой контент?

Окончание опроса: 15.08.2018
Архив голосований
Форум