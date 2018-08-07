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11:46, 7 августа 2018 248
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В Рязанской области временно изменится расписание нескольких электричек

В Рязанской области временно изменится расписание нескольких электричек

Из-за ремонта на перегоне Чемодановка — Кораблино с 8 по 31 августа в Рязанской области изменится расписание некоторых электричек. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

В указанные дни (кроме 18 и 19 августа) на участке Рязань-2 — Ряжск-1 у нескольких электричек изменится время отправления и количество остановок на маршруте.

С 10 по 17 августа не будут курсировать два пригородных поезда: №6320 отправлением в 5:30 из Рязани и №6303 — в 8:14 со станции Ряжск-1.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте РЖД.


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