В Рязанской области временно изменится расписание нескольких электричек

Из-за ремонта на перегоне Чемодановка — Кораблино с 8 по 31 августа в Рязанской области изменится расписание некоторых электричек. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.
В указанные дни (кроме 18 и 19 августа) на участке Рязань-2 — Ряжск-1 у нескольких электричек изменится время отправления и количество остановок на маршруте.
С 10 по 17 августа не будут курсировать два пригородных поезда: №6320 отправлением в 5:30 из Рязани и №6303 — в 8:14 со станции Ряжск-1.
Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном