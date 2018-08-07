В Рязанском районе осудили мужчину, который разбил и продал машину двоюродного брата. Об этом сообщило издательство «
Случай произошел еще летом 2014 года. Кузен предложил свой автомобиль Skoda Octavia родственнику, чтобы тот довез его домой после распития алкоголя в баре.
«Получив в свое распоряжение автомобиль стоимостью более чем в 570 тысяч рублей, он честно отвез брата домой, а потом отправился в гости к своей знакомой в соседний район Рязанской области. Вверенную ему машину предприимчивый брат так и не вернул хозяину, да еще и отключил телефон, дабы тот не донимал его звонками», — говорится в сообщении.
Родственник машину не вернул. Владелец обеспокоился судьбой родственника, посчитав что тот мог попасть в беду, поскольку не выходил на связь в течение нескольких дней, и обратился в полицию.
Оказалось, что двоюродный брат разбил машину в аварии и решил продать ее, чтобы купить другую взамен. Вскоре он сбыл автомобиль, но вырученные деньги растратил.
На суде рязанец признал вину и раскаялся, а хозяин машины простил его и попросил суд не отправлять обвиняемого за решетку. Суд учел это, а также наличие у подсудимого малолетнего ребенка, и назначил ему два года условно с испытательным сроком в два года.
Решение вступило в законную силу.