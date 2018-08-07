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11:12, 7 августа 2018 1 178
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В Горроще массово отключили холодную воду из-за аварии

В Горроще массово отключили холодную воду из-за аварии

Утром во вторник, 7 августа, в Горроще массово отключили холодную воду из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Ремонтные работы планируют завершить к 21:00, до этого времени воды не будет по следующим адресам:

  • улица Островского, дома №№ 44 корпус 1, 44 корпус 2, 48/77, с 95 по 99 с корпусами;
  • улица Островского от улицы Осипенко до улицы Ленинского Комсомола;
  • улица Стройкова, дома №№ 63/73, 65,67, 69, 71, с 88 по 94 с корпусами;
  • улица Черновицкая, дома №№ 2/79, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6, 6 корпус 1, 6-а, 6 корпус 2, 6 корпус 3, 8, 10, 12, 14/32, 19;
  • улица Ленинского Комсомола с дома 89 по 99 с корпусами;
  • Школьный переулок;
  • улица Гагарина, дома №№ 81, 81 корпус 1, 83, 83-а, 85, 87;
  • 5-й, 6-й, 7-й проезд Осипенко — частный сектор;
  • 10, 11, 12 Линии — частный сектор;
  • улица 10-я Линия с дома 35 по 39 с корпусами;
  • улица Осипенко от 10 Линии до 14 Линии;
  • улица Гоголя с дома 42 по 58 с корпусами;
  • улица Гоголя, дом 52 корпус 1;
  • проезд Гоголя;
  • ЦТП — Гагарина, дом 83;
  • улица Ленинского Комсомола, дом 106;
  • роддом №2;
  • детсады №№ 88, 80, 99, 85;
  • школа №33.

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Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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