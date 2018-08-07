В «Доме на Полетаева» на лето не будут отключать горячую воду

В жилом комплексе «Дом на Полетаева» в Горроще на лето не будут отключать горячую воду. Об этом заявили в пресс-службе «Северной компании».
«Чтобы оградить будущих жильцов „Дома на Полетаева“ от дискомфорта обычных для Горрощи летних
В доме, расположенном на берегу озера, представлены различные планировки квартир: однокомнатные, квартиры-студии, смарт-квартиры, «двушки» и «трешки».
Для будущих жителей «
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