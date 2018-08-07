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10:31, 7 августа 2018 251

В «Доме на Полетаева» на лето не будут отключать горячую воду

В «Доме на Полетаева» на лето не будут отключать горячую воду

В жилом комплексе «Дом на Полетаева» в Горроще на лето не будут отключать горячую воду. Об этом заявили в пресс-службе «Северной компании».

«Чтобы оградить будущих жильцов „Дома на Полетаева“ от дискомфорта обычных для Горрощи летних отключений горячей воды, „Северная компания“ спроектировала дом с собственной крышной котельной. Бесперебойный доступ к горячей воде, в том числе и летом, это норма, а не роскошь», — отметил застройщик.

В доме, расположенном на берегу озера, представлены различные планировки квартир: однокомнатные, квартиры-студии, смарт-квартиры, «двушки» и «трешки».

Для будущих жителей «Дома на Полетаева» предусмотрена просторная подземная парковка. Среди плюсов жилого комплекса застройщик также отметил развитую инфраструктуру: рядом находятся гимназия №5, детские сады, радиоуниверситет, магазины, кафе, ЦПКиО.

Офис «Северной компании» расположен по адресу улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram, телефон 707-000.


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