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16:06, 7 августа 2018 88
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В больнице имени Семашко откроют новый стационар хирургии одного дня

В больнице имени Семашко откроют новый стационар хирургии одного дня

В Областной клинической больнице имени Семашко откроют стационар хирургии одного дня для пациентов с катарактой. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Отмечается, что стационаров, работающих в рамках системы обязательного медицинского страхования, в России единицы.

«ОКБ имени Семашко стала одной из первых, кто открывает хирургию одного дня для пациентов с катарактой, где операции будут проводиться по полису ОМС», — прокомментировала главный врач Людмила Сорокина.

Сейчас в больнице уже подготовили помещение, разместили наглядную навигацию, закупили мебель. Открытие стационара планируется в конце августа.


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