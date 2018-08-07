В больнице имени Семашко откроют новый стационар хирургии одного дня

В Областной клинической больнице имени Семашко откроют стационар хирургии одного дня для пациентов с катарактой. Об этом сообщил
Отмечается, что стационаров, работающих в рамках системы обязательного медицинского страхования, в России единицы.
«ОКБ имени Семашко стала одной из первых, кто открывает хирургию одного дня для пациентов с катарактой, где операции будут проводиться по полису ОМС», — прокомментировала главный врач Людмила Сорокина.
Сейчас в больнице уже подготовили помещение, разместили наглядную навигацию, закупили мебель. Открытие стационара планируется в конце августа.