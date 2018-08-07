У троих жителей области нашли больше полкилограмма наркотиков

У троих жителей Рязанской области нашли больше полкилограмма наркотиков. Об этом сообщила
В Сасове внимание оперативников привлек 24-летний молодой человек. Во время личного досмотра у него обнаружили свертки с 270 граммами марихуаны.
В Александро-Невском полицейские узнали, что к хранению наркотиков причастен 40-летний мужчина. Его остановили на улице, где изъяли самодельную упаковку с 160 граммами маковой соломки.
Жители Новомичуринска сообщили оперативникам, что 39-летний мужчина пешком исследовал окрестности Тырнова. Полицейские встретили подозреваемого после очередной прогулки и выяснили, что он нашел заросли дикорастущей конопли и заготовил 220 граммов марихуаны.
В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по 1 и 2 частям статьи 228 УК РФ.