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12:53, 7 августа 2018 110
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У троих жителей области нашли больше полкилограмма наркотиков

У троих жителей области нашли больше полкилограмма наркотиков

У троих жителей Рязанской области нашли больше полкилограмма наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Сасове внимание оперативников привлек 24-летний молодой человек. Во время личного досмотра у него обнаружили свертки с 270 граммами марихуаны.

В Александро-Невском полицейские узнали, что к хранению наркотиков причастен 40-летний мужчина. Его остановили на улице, где изъяли самодельную упаковку с 160 граммами маковой соломки.

Жители Новомичуринска сообщили оперативникам, что 39-летний мужчина пешком исследовал окрестности Тырнова. Полицейские встретили подозреваемого после очередной прогулки и выяснили, что он нашел заросли дикорастущей конопли и заготовил 220 граммов марихуаны.

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по 1 и 2 частям статьи 228 УК РФ.


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