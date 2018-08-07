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9:49, 7 августа 2018 213
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У дорог в Кораблинском районе установят 200 фонарей

У дорог в Кораблинском районе установят 200 фонарей

Вдоль дороги Рязань — Ряжск в Кораблинском районе установят 200 фонарей. Только в Пехлеце на протяжении трех километров появится 91 опора освещения, пишет издательство «Пресса».

После этого работы продолжат в Незнанове и Асниках. Завершить установку планируют до 30 ноября.

По словам начальника участка, бригада работает с 8 утра до 8 вечера. В фонаре — светодиоды с фотореле: освещение будет включаться само с наступлением темноты и самостоятельно выключаться на рассвете.

«Мы даем семь лет гарантии: в случае полного выхода из строя фонаря приедем и заменим его — мелкие неисправности устранят местные специалисты», — заключил он.


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