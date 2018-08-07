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11:55, 7 августа 2018 543
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Спасатели достали нескольких уток из гидроузла на Рюминском пруду

Спасатели достали нескольких уток из гидроузла на Рюминском пруду

Спасатели достали шесть уток из гидроузла на Рюминском пруду у стадиона ЦСК. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Всех уток спасатели оперативно достали, ловили сачком, аккуратно завязывали в пакет и поднимали наверх. Отпускать сразу там было нельзя, птицы ослабленные, их тут же смывало обратно», — говорится в сообщении. Уток выпустили в том же пруду, но в другом месте — у Зеленого театра.

Автор поста отмечает, что гидротехническое сооружение следует как-то огородить, поскольку в него может упасть и человек.


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