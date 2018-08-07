Рязанское село вошло в рейтинг самых смешных названий населенных пунктов России

Рязанская село Добрые пчелы вошло в рейтинг самых смешных названий населенных пунктов России, составленном сервисом
Победителей выбирали голосованием, прошедшим в четыре тура. Всего в нем приняли участие 13,5 тысяч россиян. В итоге село Добрые пчелы Захаровского района заняло пятое место. Победила же деревня Чуваки из Пермского края.
- Чуваки (Пермский край) 27,10%
- Мошонки (Калужская область) 19,87%
- Варварина Гайка (Саратовская область) 13,84%
- Большой Смердяч (Вологодская область) 11,92%
- Добрые пчелы (Рязанская область) 8,97%
- Дно (Псковская область) 8,04%
- Кура-Цеце (Краснодарский край) 4,75%
- Колбаса (Новосибирская область) 2,82%
- Жадины (Новгородская область) 2,69%