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12:30, 7 августа 2018 397
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Рязанское село вошло в рейтинг самых смешных названий населенных пунктов России

Рязанское село вошло в рейтинг самых смешных названий населенных пунктов России

Рязанская село Добрые пчелы вошло в рейтинг самых смешных названий населенных пунктов России, составленном сервисом Туту.ру.

Победителей выбирали голосованием, прошедшим в четыре тура. Всего в нем приняли участие 13,5 тысяч россиян. В итоге село Добрые пчелы Захаровского района заняло пятое место. Победила же деревня Чуваки из Пермского края.

  • Чуваки (Пермский край) 27,10%
  • Мошонки (Калужская область) 19,87%
  • Варварина Гайка (Саратовская область) 13,84%
  • Большой Смердяч (Вологодская область) 11,92%
  • Добрые пчелы (Рязанская область) 8,97%
  • Дно (Псковская область) 8,04%
  • Кура-Цеце (Краснодарский край) 4,75%
  • Колбаса (Новосибирская область) 2,82%
  • Жадины (Новгородская область) 2,69%

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Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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