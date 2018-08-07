Рязанские школьники встретились с героем-космонавтом

Во вторник, 7 августа, рязанские школьники встретились с космонавтом, Героем России, руководителем РДШ Сергеем Рязанским.

Космонавт рассказал о себе и ответил на вопросы. Он отметил, что никогда не хотел быть космонавтом, а мечтал стать ученым.

«Закончив биологический факультет, я случайно оказался в отряде космонавтов. В 2005 году мне сказали, что я никогда не полечу в космос, и после этого мне захотелось доказать обратное», — рассказал Рязанский.

Впервые он оказался в космосе в 2013 году, а в 2017 вернулся из второго полета, где был первым в истории ученым — командиром корабля.

Рязанский рассказал, что в рамках своей работы в Российском движении школьников посещает многие регионы — ранее он уже был в Кирове, Ярославле и Самаре.

«Я хочу получить отзывы из первых уст от преподавателей и школьников, получить обратную связь, узнать о проблемах. Мне хочется сделать жизнь наших детей интересней. РДШ — это площадка возможностей, где много проектов, где каждый ребенок может найти себя. Наша площадка позволяет реализовать любой проект не только на региональном, но и федеральном уровне», — заявил космонавт.

Он похвалил работу движения в Рязани и отметил, что задача РДШ через пять лет — быть в каждой школе страны.