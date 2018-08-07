Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:55, 7 августа 2018 225
 0    0

Рязанские школьники встретились с героем-космонавтом

Рязанские школьники встретились с героем-космонавтом

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Во вторник, 7 августа, рязанские школьники встретились с космонавтом, Героем России, руководителем РДШ Сергеем Рязанским.

Космонавт рассказал о себе и ответил на вопросы. Он отметил, что никогда не хотел быть космонавтом, а мечтал стать ученым.

«Закончив биологический факультет, я случайно оказался в отряде космонавтов. В 2005 году мне сказали, что я никогда не полечу в космос, и после этого мне захотелось доказать обратное», — рассказал Рязанский.

Впервые он оказался в космосе в 2013 году, а в 2017 вернулся из второго полета, где был первым в истории ученым — командиром корабля.

Рязанский рассказал, что в рамках своей работы в Российском движении школьников посещает многие регионы — ранее он уже был в Кирове, Ярославле и Самаре.

«Я хочу получить отзывы из первых уст от преподавателей и школьников, получить обратную связь, узнать о проблемах. Мне хочется сделать жизнь наших детей интересней. РДШ — это площадка возможностей, где много проектов, где каждый ребенок может найти себя. Наша площадка позволяет реализовать любой проект не только на региональном, но и федеральном уровне», — заявил космонавт.

Он похвалил работу движения в Рязани и отметил, что задача РДШ через пять лет — быть в каждой школе страны.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:15, 7 августа 2018
Мэрия разрешила построить магазин в Песочне
11:55, 7 августа 2018
Рязанские школьники встретились с героем-космонавтом
11:15, 7 августа 2018
Пропавшую в Рязани 69-летнюю пенсионерку нашли живой
11:04, 7 августа 2018
В Шиловском районе нашли пять незаконных усилителей сотовой связи. Видео
10:29, 7 августа 2018
Пьяный житель Ряжска угнал из чужого подъезда велосипед
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Прио-Внешторгбанк пригласил рязанцев на фестиваль «Подбелка»

Прио-Внешторгбанк пригласил рязанцев на фестиваль «Подбелка» 1

Прио-Внешторгбанк снова предлагает рязанцам выиграть памятный приз.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 65 288
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 31 903
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
13:29, 25 июля 2018 27 668
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
20:45, 4 августа 2018 24 524
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
8:19, 27 июля 2018 21 697
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба 1
Все новости
Голосования

Вы покупаете цифровой контент?

Окончание опроса: 15.08.2018
Архив голосований
Форум