Рязанец получил срок за уличное ограбление. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Преступление произошло в марте этого года на улице Советской армии. 21-летний молодой человек спросил у прохожего, который час, а когда потерпевший достал телефон из кармана, злоумышленник выхватил его и убежал. Догнать преступника не удалось.
Когда его задержали выяснилось, что от телефона стоимостью 9 тысяч рублей он избавился, продав другу. Полицейские изъяли устройство. Кроме того, выяснилось, что рязанца уже судили за аналогичное преступление, на свободу он вышел в феврале этого года.
На суде молодой человек признал свою вину и раскаялся. Потерпевший, в свою очередь, указал, что телефон возвращен и претензий к обвиняемому не имеет.
В итоге суд признал 21-летнего рязанца виновным в грабеже (часть 1 статьи 161 УК РФ) и назначил ему 8 месяцев в колонии-поселении.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.