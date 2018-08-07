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18:56, 7 августа 2018 124
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Рязанец получил срок за уличное ограбление

Рязанец получил срок за уличное ограбление

Фото: Pixabay.com

Рязанец получил срок за уличное ограбление. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Преступление произошло в марте этого года на улице Советской армии. 21-летний молодой человек спросил у прохожего, который час, а когда потерпевший достал телефон из кармана, злоумышленник выхватил его и убежал. Догнать преступника не удалось.

Когда его задержали выяснилось, что от телефона стоимостью 9 тысяч рублей он избавился, продав другу. Полицейские изъяли устройство. Кроме того, выяснилось, что рязанца уже судили за аналогичное преступление, на свободу он вышел в феврале этого года.

На суде молодой человек признал свою вину и раскаялся. Потерпевший, в свою очередь, указал, что телефон возвращен и претензий к обвиняемому не имеет.

В итоге суд признал 21-летнего рязанца виновным в грабеже (часть 1 статьи 161 УК РФ) и назначил ему 8 месяцев в колонии-поселении.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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