Рязанцам предложили посетить ужины от шеф-поваров древних городов России и мира

Рязанцам и гостям города предложили посетить уникальные гастрономические ужины кухонь древних городов. Они пройдут в рамках Международного форума, который объединит города мира возрастом старше 500 лет.
Так, 16 августа лучшие шеф-повара рязанских ресторанов объединятся в одну команду, чтобы приготовить из простых ингредиентов блюдо под названием «Кухня Рязанского Края».
А 17 августа шеф-повара из разных стран приготовят авторские блюда кухонь древних городов мира. Они представят специальное меню с традиционными рецептами армянской, греческой, перуанской, узбекской, французской, эстонской и российской кухонь.
Мероприятия пройдут в банкетном зале гостиничного комплекса «Старый Город» (Мюнстерская, 2). Начало в 19:00.
Купить билеты на ужины можно в отеле «
С подробной программой форума можно ознакомиться на