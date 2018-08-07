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17:18, 7 августа 2018 167
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Рязанцам предложили посетить ужины от шеф-поваров древних городов России и мира

Рязанцам предложили посетить ужины от шеф-поваров древних городов России и мира

Рязанцам и гостям города предложили посетить уникальные гастрономические ужины кухонь древних городов. Они пройдут в рамках Международного форума, который объединит города мира возрастом старше 500 лет.

Так, 16 августа лучшие шеф-повара рязанских ресторанов объединятся в одну команду, чтобы приготовить из простых ингредиентов блюдо под названием «Кухня Рязанского Края».

А 17 августа шеф-повара из разных стран приготовят авторские блюда кухонь древних городов мира. Они представят специальное меню с традиционными рецептами армянской, греческой, перуанской, узбекской, французской, эстонской и российской кухонь.

Мероприятия пройдут в банкетном зале гостиничного комплекса «Старый Город» (Мюнстерская, 2). Начало в 19:00.

Купить билеты на ужины можно в отеле «Старый город», заказать — по телефонам: 8 (4912) 70-00-05, +7 (910) 902-59-02.

С подробной программой форума можно ознакомиться на здесь.


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