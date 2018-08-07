Жители Голенчина пожаловались на заброшенную канализацию с открытыми люками на месте будущего парка

В лесополосе рядом с рязанским психоневрологическим диспансером обнаружили заброшенную канализацию с открытыми люками. Вскоре в этом месте должен появится Мемориальный парк героев Отечественной войны 1812 года .

Лесополоса соседствует не только с больницей, но и с несколькими частными домами и дачными участками. По словам начальника объединенной службы диспансера Валерия Лапина, коллектор ранее принадлежал им и к нему подключили несколько частных домов на улице Баженова, где жили сотрудники диспансера. Четыре года назад их вместе с люками сняли с баланса учреждения.

«Проблема с канализацией возникает здесь не в первый раз. Ей уже давно нужен ремонт. С 2014 этот коллектор и к нам не относится», — отметил Лапин. Также ситуацию с люками прокомментировала жительница дома № 39 по улице Баженова Евгения Лузгина. Она работала в психбольнице и сейчас находится на пенсии.

«Этот деревянный дом построен в 1937 году. Он и снесенный 37 дом раньше относился к больнице. Осенью 2014 года нас передали городу и и мы не относимся ни к одной управляющей компании», — рассказала рязанка. Также она показала обрушенные канализационные люки, направленные в сторону Славянского проспекта. Ее сын пытался самостоятельно прикрыть колодцы.

Администрация Рязани также открестилась от аварийной канализации. В мэрии в ответ на запрос RZN.info сообщили, что на баланс «Водоканала» она не поступала.

«Информацией о собственнике данных инженерных коммуникаций управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства не располагает», — сообщили в администрации.