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11:15, 7 августа 2018 150
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Пропавшую в Рязани 69-летнюю пенсионерку нашли живой

Пропавшую в Рязани 69-летнюю пенсионерку нашли живой

69-летнюю Галину Игнатову, пропавшую в Рязани, нашли живой. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Женщина пропала в воскресенье, 5 августа. В этот день она вышла из дома и не вернулась.

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