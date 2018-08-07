Пользователи «УмКи» смогут пополнить «электронные кошельки» новым способом

Пользователи «УмКи» смогут пополнить транспортную карту, брелоки и браслеты в терминалах Прио-Внешторгбанка, расположенных непосредственно в отделениях банка, МФЦ «Мои документы» и некоторых торговых центрах. Об этом сообщил
Ранее «электронный кошелек» можно было пополнить только в киосках по продаже проездных.
Терминалы Прио-Внешторгбанка расположены по адресам:
- МФЦ «Мои документы» — улица Крупской, дом №14, корпус 2;
- Магазин «Рамфуд» — улица Костычева, дом №9;
- «Операционная касса №8» — улица Московское шоссе, дом №51/2 телефон
+7 (4912) 35-99-88;
- Земельно-кадастровая палата — улица Московское шоссе, дом №39 корпус 5;
- ООО «Техавтоконтроль» — улица Медицинская, дом №2;
- «Операционная касса №5» — улица Октябрьская, дом №28, телефон
+7 (4912) 33-65-01;
- «Операционная касса №10» — улица Интернациональная, дом №22а, тел.+
7 (4912) 30-03-75;
- Рязанское производственно-техническое предприятие ГРАНИТ — улица Интернациональная, дом №22а, телефон +
7 (4912) 30-03-75;
- «Промышленное отделение» — проезд Завражнова, дом №5а;
- ИП Нерсесян А.В. — улица 14-я линия, дом №2Б;
- ООО «Свет» — улица 14-я линия, дом №2Б;
- ИП Доронина — улица 14-я линия, дом №1Б/1;
- «Операционная касса №6» — улица Черновицкая, дом №1/77, телефон +
7 (4912) 92-25-96;
- «Операционная касса №11» — улица Черновицкая, д.2/79, телефон
+7 (4912) 75-32-00;
- ЗКП — улица Татарская, дом №56;
- ТЦ «Еж» — площадь 50-летия Октября, дом №2;
- Фабрика «Красный октябрь» — улица Чкалова, дом №19Г;
- МКЦ — Первомайский пр-т, дом №68/2;
- «Единство» — улица Вокзальная, дом №41;
- Центральное агентство недвижимости — улица Вокзальная, дом №6;
- «Операционная касса №9» — Первомайский проспект, дом №34, телефон
+7 (4912) 28-41-61;
- МФЦ «Мои документы» — улица Каширина, дом №1;
- ИП Колосовский (вагончик) — улица Солнечная, дом №6;
- ИП Селицкий — улица Солнечная, дом №4;
- ИП Сачкова — улица Солнечная, дом №4;
- МФЦ «Мои документы» — улица Почтовая, дом №61;
- «Операционная касса №1» — улица Краснорядская, дом №13, телефон
+7 (4912) 25-35-18;
- Лицей №4 — площадь Соборная, дом №15;
- ООО ФМС Сервис — улица Соборная, дом №52Б;
- Центральный офис, Операционная касса №2 — улица Есенина, дом 82/26, телефон +7 (4912) 200-003;
- Дворец Детского Творчества — улица Есенина, дом №46;
- «Операционная касса №7» — улица Новоселов, дом №21А, телефон +
7 (4912) 22-85-22;
- МФЦ «Мои документы» — улица Новоселов, дом №33 корпус 2;
- «Операционная касса №12» — улица Новоселов, дом №37/1, телефон
+7 (4912) 50-33-40;
- «Операционная касса №4» — улица Грибоедова, дом №24/5, телефон
+7 (4912) 32-38-37;
- СТО Общество «Автогарант» — улица Рязанская, дом №22А;
- Центр поддержки малого и среднего бизнеса — Солотчинское шоссе, дом №2.