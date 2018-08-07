К новому учебному году в Скопине установят светофоры

В Скопине начали устанавливать светофоры. Работы планируют закончить к 31 августа, пишет издательство «
Светофоры появятся в рамках региональной программы «Дорожное хозяйство и транспорт» и ее подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения». Ими оборудуют пересечение улиц Карла Маркса и Ленина, а также перекресток улиц Ленина и Рязанской.
Кроме того, светофоры Т7 установят на улице Советской у школы №1, на улице Карла Маркса у школы №2 и на улице Ленина у школы №5. Такой же светофор появится и на улице Высоковольтной напротив рынка и «Евромаркета».
На установку светофоров выделили 4,5 миллиона рублей — региональные субсидии и деньги, выделенные муниципальным бюджетом в качестве софинансирования.
«В перспективе администрация города рассматривает возможность продолжить оборудование скопинских дорог и перекрестков светофорами, так как интенсивность движения транспорта по улицам города постоянно возрастает», — говорится в сообщении.