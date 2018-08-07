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15:26, 7 августа 2018 93
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К новому учебному году в Скопине установят светофоры

К новому учебному году в Скопине установят светофоры

Фото: Издательство «Пресса»

В Скопине начали устанавливать светофоры. Работы планируют закончить к 31 августа, пишет издательство «Пресса».

Светофоры появятся в рамках региональной программы «Дорожное хозяйство и транспорт» и ее подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения». Ими оборудуют пересечение улиц Карла Маркса и Ленина, а также перекресток улиц Ленина и Рязанской.

Кроме того, светофоры Т7 установят на улице Советской у школы №1, на улице Карла Маркса у школы №2 и на улице Ленина у школы №5. Такой же светофор появится и на улице Высоковольтной напротив рынка и «Евромаркета».

На установку светофоров выделили 4,5 миллиона рублей — региональные субсидии и деньги, выделенные муниципальным бюджетом в качестве софинансирования.

«В перспективе администрация города рассматривает возможность продолжить оборудование скопинских дорог и перекрестков светофорами, так как интенсивность движения транспорта по улицам города постоянно возрастает», — говорится в сообщении.


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