Google на две недели раньше представила новый Android 9.0 Pie

Компания Google 6 августа представила финальную сборку операционной системы Android, версия 9.0. Она получила название Pie, пишет «
Программное обеспечение обнародовали на две недели раньше срока. Новая версия Android повысит производительность гаджета. В ней появилась функция адаптивной батареи, которая позволит отследить наиболее используемые приложения и определять приоритетность заряда для этих служб.
Также гаджет теперь сможет запоминать предпочтения владельца по яркости экрана и выставлять показатели автоматически.
Кроме того, в Android 9.0 Pie появились две новые функции — App Actions и App Slices. Первая предложит пользователю ряд действий с помощью маленьких ярлыков в интерфейсе с приложениями, вторая поможет приложения взаимодействовать друг с другом.
Пока финальная версия Android 9.0 доступна только для линейки смартфонов Pixel и Essential Phone. Другие устройства, которые пока работают с бета-версией системы, получат обновление к концу осени 2018 года.