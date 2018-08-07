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9:30, 7 августа 2018 484
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Google на две недели раньше представила новый Android 9.0 Pie

Google на две недели раньше представила новый Android 9.0 Pie

Компания Google 6 августа представила финальную сборку операционной системы Android, версия 9.0. Она получила название Pie, пишет «Комсомольская правда».

Программное обеспечение обнародовали на две недели раньше срока. Новая версия Android повысит производительность гаджета. В ней появилась функция адаптивной батареи, которая позволит отследить наиболее используемые приложения и определять приоритетность заряда для этих служб.

Также гаджет теперь сможет запоминать предпочтения владельца по яркости экрана и выставлять показатели автоматически.

Кроме того, в Android 9.0 Pie появились две новые функции — App Actions и App Slices. Первая предложит пользователю ряд действий с помощью маленьких ярлыков в интерфейсе с приложениями, вторая поможет приложения взаимодействовать друг с другом.

Пока финальная версия Android 9.0 доступна только для линейки смартфонов Pixel и Essential Phone. Другие устройства, которые пока работают с бета-версией системы, получат обновление к концу осени 2018 года.


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