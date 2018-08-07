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9:02, 7 августа 2018 259
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Эксперты назвали самые быстро ржавеющие подержанные автомобили

Эксперты назвали самые быстро ржавеющие подержанные автомобили

Эксперты назвали топ-6 подержанных автомобилей, которые могут поржаветь и сгнить «всего за пару лет». Рейтинг составил журнал Novate.

На первом месте оказалась «Волга». Отмечается, что кузов этих машин сделан из низкокачественного материала, из-за чего они быстро начинают ржаветь.

Затем идет Ford Mondeo 2007-2014 года производства. Автомобили подвержены коррозии, особенно в регионах, где дороги посыпают солью.

Третье место занял Opel Astra 1998-2004 года. Отмечается, что кузов модели за парк лет может покрыться «жучками», а двери и арки — поржаветь. Также, как подчеркнули эксперты, быстро корродирует капот, крышка багажника, рамки окон, крылья, сварные швы.

УАЗ Патриот эксперты также отнесли к быстро ржавеющим автомобилям из-за плохого антикоррозийного покрытия.

В список попали Nissan Almera 1995-2006 года, недостатками которого назвали двери, пороги, крышки капота и багажника, и первое поколение Mazda 6.


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