Эксперты назвали самые быстро ржавеющие подержанные автомобили

Эксперты назвали топ-6 подержанных автомобилей, которые могут поржаветь и сгнить «всего за пару лет». Рейтинг составил журнал
На первом месте оказалась «Волга». Отмечается, что кузов этих машин сделан из низкокачественного материала, из-за чего они быстро начинают ржаветь.
Затем идет Ford Mondeo 2007-2014 года производства. Автомобили подвержены коррозии, особенно в регионах, где дороги посыпают солью.
Третье место занял Opel Astra 1998-2004 года. Отмечается, что кузов модели за парк лет может покрыться «жучками», а двери и арки — поржаветь. Также, как подчеркнули эксперты, быстро корродирует капот, крышка багажника, рамки окон, крылья, сварные швы.
УАЗ Патриот эксперты также отнесли к быстро ржавеющим автомобилям из-за плохого антикоррозийного покрытия.
В список попали Nissan Almera 1995-2006 года, недостатками которого назвали двери, пороги, крышки капота и багажника, и первое поколение Mazda 6.