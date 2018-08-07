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15:09, 7 августа 2018 228
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Единый номер вызова экстренных служб заработает по всей Рязанской области с 1 января

Единый номер вызова экстренных служб заработает по всей Рязанской области с 1 января

Единый номер вызова экстренных служб 112 заработает по всей Рязанской области с 1 января. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В понедельник, 6 августа, Николай Любимов встретился с первым замминистра России по делам по ГО, ЧС и ликвидации стихийных бедствий Александром Чуприяном.

На встрече отметили, что с МЧС России согласовали план мероприятий по по реализации системы «Безопасный город». В Рязани и Касимове появятся опытные участки работы комплекса.

Работы по тестированию системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» завершили. Ее планируют ввести в эксплуатацию по всему региону с 1 января 2019 года.

Также на встрече обсудили планы по модернизации комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.


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