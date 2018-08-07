Единый номер вызова экстренных служб заработает по всей Рязанской области с 1 января

Единый номер вызова экстренных служб 112 заработает по всей Рязанской области с 1 января. Об этом сообщил
В понедельник, 6 августа, Николай Любимов встретился с первым замминистра России по делам по ГО, ЧС и ликвидации стихийных бедствий Александром Чуприяном.
На встрече отметили, что с МЧС России согласовали план мероприятий по по реализации системы «Безопасный город». В Рязани и Касимове появятся опытные участки работы комплекса.
Работы по тестированию системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» завершили. Ее планируют ввести в эксплуатацию по всему региону с 1 января 2019 года.
Также на встрече обсудили планы по модернизации комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.