Cледователи начали проверку после падения двухлетнего ребенка из окна рязанской многоэтажки

Следователи начали проверку после падения двухлетнего ребенка из окна на девятом этаже. Об этом сообщила
Инцидент произошел в субботу, 4 августа, в доме № 18 корпус 1 по улице Крупской. Мальчик 2015 года рождения со своими родителями приехали и Московской области в гости к бабушке в Рязань.
Днем 4 августа ребенок остался под присмотром бабушки. Пока женщина вышла на кухню, мальчик, оставшись в комнате, забрался на подоконник приоткрытого окна, облокотился на москитную сетку и упал.
Малыша с тяжелыми травмами доставили в больницу, где ему
Следователи установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут соответствующее решение.
Напомним, падение с большой высоты