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10:41, 7 августа 2018 255
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Cледователи начали проверку после падения двухлетнего ребенка из окна рязанской многоэтажки

Cледователи начали проверку после падения двухлетнего ребенка из окна рязанской многоэтажки

Следователи начали проверку после падения двухлетнего ребенка из окна на девятом этаже. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в субботу, 4 августа, в доме № 18 корпус 1 по улице Крупской. Мальчик 2015 года рождения со своими родителями приехали и Московской области в гости к бабушке в Рязань.

Днем 4 августа ребенок остался под присмотром бабушки. Пока женщина вышла на кухню, мальчик, оставшись в комнате, забрался на подоконник приоткрытого окна, облокотился на москитную сетку и упал.

Малыша с тяжелыми травмами доставили в больницу, где ему оказывается медпомощь.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут соответствующее решение.

Напомним, падение с большой высоты смягчила крона дерева.


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