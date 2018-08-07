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22:17, 7 августа 2018 217
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Бас-гитарист группы «Кино» скончался на 53 году жизни

Бас-гитарист группы «Кино» скончался на 53 году жизни

Сессионный бас-гитарист группы «Кино» и художник Андрей Крисанов скончался на 53 году жизни. Об этом во вторник, 7 августа, сообщил работавший над альбомами «Кино» петербургский музыкант Алексей Вишня, передает ТАСС.

«Я просил его об интервью этой зимой — он уже не хотел ни о чем говорить. Покойся с миром, Андрюх», — написал Вишня в Facebook.

Как передает Life, причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание.

Андрей Крисанов родился в Новороссийске. Он был сессионным участником «Кино» в 1980-х годах, изготавливал декорации для выступлений, а также оформил для группы обложку альбома «Группа крови» в 1988 году.

Фото с Кинопоиска


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