Житель Сапожка собрал трактор из грузовика и «жигулей». Фото

Житель Сапожка Алексей Кузнецов почти собрал трактор из грузовика и «жигулей». Об этом пишет ИД «
Мужчина начал собирать трактор год назад.
«Собрать трактор самому — это моя давняя мечта. И вот недавно она сбылась — я начал работу. В этом году поставил себе цель: сделать еще кабинку, крылья и еще несколько деталей. После этого трактор будет работать на благо моей семьи», — поделился молодой человек.
Различные детали для транспортного средства Кузнецов искал и покупал сам, некоторые смог найти у знакомых и друзей.
«Трактор сделан наполовину из грузовика, наполовину из жигуленка, который я приобрел специально. Вот, например, задние колеса — это грузовик, а передний — легковушка. Здесь есть запчасти даже из сельскохозяйственной машины», — рассказал мужчина.
Он отметил, что трактор пригодится ему в хозяйстве.