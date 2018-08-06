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15:16, 6 августа 2018 546
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Житель Сапожка собрал трактор из грузовика и «жигулей». Фото

Житель Сапожка собрал трактор из грузовика и «жигулей». Фото

Фото: Издательство «Пресса»

Житель Сапожка Алексей Кузнецов почти собрал трактор из грузовика и «жигулей». Об этом пишет ИД «Пресса».

Мужчина начал собирать трактор год назад.

«Собрать трактор самому — это моя давняя мечта. И вот недавно она сбылась — я начал работу. В этом году поставил себе цель: сделать еще кабинку, крылья и еще несколько деталей. После этого трактор будет работать на благо моей семьи», — поделился молодой человек.

Различные детали для транспортного средства Кузнецов искал и покупал сам, некоторые смог найти у знакомых и друзей.

«Трактор сделан наполовину из грузовика, наполовину из жигуленка, который я приобрел специально. Вот, например, задние колеса — это грузовик, а передний — легковушка. Здесь есть запчасти даже из сельскохозяйственной машины», — рассказал мужчина.

Он отметил, что трактор пригодится ему в хозяйстве.


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