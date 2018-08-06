В Скопине родители оставили ребенка на жаре в закрытой машине и ушли

В Скопине родители оставили двухлетнего ребенка на жаре в закрытой машине и ушли в магазин. Сообщение об этом появилось «ВКонтакте».
По словам очевидцев, прохожая увидела в запертом автомобиле малыша, который плакал. Женщина попыталась самостоятельно найти его родителей в магазине, но на крики никто не отозвался. Тогда она вызвала полицейских, а спустя несколько минут появился и отец ребенка.
Родители утверждали, что отошли на несколько минут, в пресс-службе регионального УМВД эту информацию подтвердили. Полицейские выяснили, что родители были трезвыми и провели с ними профилактическую беседу.