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18:00, 6 августа 2018 75
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В Скопине родители оставили ребенка на жаре в закрытой машине и ушли

В Скопине родители оставили ребенка на жаре в закрытой машине и ушли

В Скопине родители оставили двухлетнего ребенка на жаре в закрытой машине и ушли в магазин. Сообщение об этом появилось «ВКонтакте».

По словам очевидцев, прохожая увидела в запертом автомобиле малыша, который плакал. Женщина попыталась самостоятельно найти его родителей в магазине, но на крики никто не отозвался. Тогда она вызвала полицейских, а спустя несколько минут появился и отец ребенка.

Родители утверждали, что отошли на несколько минут, в пресс-службе регионального УМВД эту информацию подтвердили. Полицейские выяснили, что родители были трезвыми и провели с ними профилактическую беседу.


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Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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