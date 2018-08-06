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14:52, 6 августа 2018 113
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В Рязанской области задержали пьяного мужчину, поджегшего сожительницу

В Рязанской области задержали пьяного мужчину, поджегшего сожительницу

В Шацком районе задержали мужчину, который пытался поджечь сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в селе Федяево. Врачи «скорой» получили информацию о том, что 24-летняя местная жительница получила ожоги ног у себя дома. О травмах сообщил ее 28-летний сожитель.

На место происшествия выехала полиция.

Выяснилось, что мучжина был пьян и у него произошел конфликт с сожительницей. Злоумышленник пытался напугать женщину: облил деревянный пол ацетоном и угрожал поджечь. В результате, ноги пострадавшей загорелись, она получила ожоги.

Мужчина постарался потушить возгорание и вызвал скорую помощь. Женщину направили на лечение.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы на срок.


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