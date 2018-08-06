В Рязанской области задержали пьяного мужчину, поджегшего сожительницу

В Шацком районе задержали мужчину, который пытался поджечь сожительницу. Об этом сообщила
Инцидент произошел в селе Федяево. Врачи «скорой» получили информацию о том, что 24-летняя местная жительница получила ожоги ног у себя дома. О травмах сообщил ее 28-летний сожитель.
На место происшествия выехала полиция.
Выяснилось, что мучжина был пьян и у него произошел конфликт с сожительницей. Злоумышленник пытался напугать женщину: облил деревянный пол ацетоном и угрожал поджечь. В результате, ноги пострадавшей загорелись, она получила ожоги.
Мужчина постарался потушить возгорание и вызвал скорую помощь. Женщину направили на лечение.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы на срок.