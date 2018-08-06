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8:58, 6 августа 2018 41
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В Рязанской области пропала 81-летняя пенсионерка

В Рязанской области пропала 81-летняя пенсионерка

В поселке Спиртзаводской Рязанской области пропала 81-летняя Татьяна Посохина. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

В воскресенье, 5 августа, женщина вышла из дома, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Пенсионерка нуждается в медпомощи, она дезориентирована.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы седые, собраны в косу, глаза серые. Одежда: из достоверно известного — серое пальто ниже колена, бежевые босоножки.

Всех, кому известна информация о пропавший, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112


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