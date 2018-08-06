В Рязанской области пропала 81-летняя пенсионерка

В поселке Спиртзаводской Рязанской области пропала 81-летняя Татьяна Посохина. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
В воскресенье, 5 августа, женщина вышла из дома, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Пенсионерка нуждается в медпомощи, она дезориентирована.
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы седые, собраны в косу, глаза серые. Одежда: из достоверно известного — серое пальто ниже колена, бежевые босоножки.
Всех, кому известна информация о пропавший, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112