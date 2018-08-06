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11:45, 6 августа 2018 180
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В Рязани задержали «закладчицу» с крупной партией «синтетики»

В Рязани задержали «закладчицу» с крупной партией «синтетики»

В Рязани задержали «закладчицу» из Мурманска. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

25-летнюю девушку задержали во дворе на улице Дзержинского. «В тот момент злоумышленница находилась на маршруте закладывания наркотиков в тайники», — говорится в сообщении.

У «закладчицы» изъяли телефон с адресами уже сделанных тайников. В результате оперативники нашли пять свертков с наркотиком на Осеннем переулке, улицах Семена Середы и Дзержинского. Всего 5 граммов запрещенного вещества.

В Рязани злоумышленница жила в съемной квартире. «По месту проживания задержанной полицейские изъяли предметы, имеющие значение для расследования», — говорится в сообщении.

Против мурманчанки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Ей грозит до 15 лет лишения свободы. «Закладчицу» взяли под стражу.


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