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21:06, 6 августа 2018 536
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В Рязани осудили супружескую пару за кражу из «Глобуса»

В Рязани осудили супружескую пару за кражу из «Глобуса»

В Рязани осудили супружескую пару за кражу из «Глобуса». Об этом сообщила прокуратура области.

Преступление произошло утром 6 мая 2018 года. Чтобы остаться незамеченными, сообщники придумали следующий план: мужчина брал товары со стеллажей, а его жена стояла вплотную, скрывая от камер. «Добычу» супруги прятали в женскую сумку и борсетку.

В итоге они вынесли из торгового зала товары на сумму в 6 тысяч 191 рубль и 79 копеек, но на выходе из гипермаркета их задержал охранник.

Суд признал супругов виновными в покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору и назначил каждому из них штраф в 10 тысяч рублей.

«При назначении наказания, суд учел смягчающие наказание обстоятельства — признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления», — говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.


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