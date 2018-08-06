В Рязани осудили супружескую пару за кражу из «Глобуса». Об этом сообщила
Преступление произошло утром 6 мая 2018 года. Чтобы остаться незамеченными, сообщники придумали следующий план: мужчина брал товары со стеллажей, а его жена стояла вплотную, скрывая от камер. «Добычу» супруги прятали в женскую сумку и борсетку.
В итоге они вынесли из торгового зала товары на сумму в 6 тысяч 191 рубль и 79 копеек, но на выходе из гипермаркета их задержал охранник.
Суд признал супругов виновными в покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору и назначил каждому из них штраф в 10 тысяч рублей.
«При назначении наказания, суд учел смягчающие наказание обстоятельства — признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления», — говорится в сообщении.
Приговор вступил в законную силу.