В Путятинском районе пройдут шестые Тарковские чтения

В поселке Мясной Путятинского района пройдут шестые Тарковские чтения. В этом году участвовать в них будут более тридцати слушателей, пишет издательство «
Планируется, что на встречу с участниками чтений приедет сын Андрея Тарковского — Андрей Тарковский младший.
Мастер-классы проведут продюсер кино и телевидения Игорь Мишин, а также актер, режиссер, сценарист Алексей Петрухин.
Большую программу подготовил режиссер, монтажер, профессор шведской киноакадемии Михал Лещиловский, который вместе с Андреем Тарковским работал над монтажом фильма «Жетвоприношение».
Закроются Тарковские чтения в Рязани, где покажут лучшие фильмы участников.