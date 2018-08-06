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16:28, 6 августа 2018 93
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В Путятинском районе пройдут шестые Тарковские чтения

В Путятинском районе пройдут шестые Тарковские чтения

Фото: Издательство «Пресса»

В поселке Мясной Путятинского района пройдут шестые Тарковские чтения. В этом году участвовать в них будут более тридцати слушателей, пишет издательство «Пресса».

Планируется, что на встречу с участниками чтений приедет сын Андрея Тарковского — Андрей Тарковский младший.

Мастер-классы проведут продюсер кино и телевидения Игорь Мишин, а также актер, режиссер, сценарист Алексей Петрухин.

Большую программу подготовил режиссер, монтажер, профессор шведской киноакадемии Михал Лещиловский, который вместе с Андреем Тарковским работал над монтажом фильма «Жетвоприношение».

Закроются Тарковские чтения в Рязани, где покажут лучшие фильмы участников.


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