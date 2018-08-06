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17:27, 6 августа 2018 264
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Рязанский производитель занял призовые места на сырном фестивале в Подмосковье

Рязанский производитель занял призовые места на сырном фестивале в Подмосковье

Рязанский производитель занял призовые места на Истринском сырном фестивале в Подмосковье. Об этом сообщил сайт регионального минсельхоза.

По итогам конкурса «Лучший сыр России — 2018» продукция АО «Московское» из Рязанского района заняла второе место в двух номинациях: сыр твердый «Качотта» в номинации «Козьи твердые сыры», а сыр «Шабишу» в номинации «Сыры с комбинированной плесенью» (сыры с несколькими видами плесени).

Всего в конкурсе участвовали 87 производителей, представивших 261 образец сыра.


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Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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