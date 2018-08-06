Рязанский производитель занял призовые места на сырном фестивале в Подмосковье

Рязанский производитель занял призовые места на Истринском сырном фестивале в Подмосковье. Об этом сообщил сайт регионального минсельхоза.
По итогам конкурса «Лучший сыр России — 2018» продукция АО «Московское» из Рязанского района заняла второе место в двух номинациях: сыр твердый «Качотта» в номинации «Козьи твердые сыры», а сыр «Шабишу» в номинации «Сыры с комбинированной плесенью» (сыры с несколькими видами плесени).
Всего в конкурсе участвовали 87 производителей, представивших 261 образец сыра.