Рязанец ударил ножом душившего его друга и получил срок за превышение пределов самообороны

Ранее судимого рязанца приговорили к семи месяцам в колонии строгого режима за превышение пределов необходимой обороны. Об этом сообщила прокуратура области.

26-летний молодой человек вышел на свободу в июне 2016 года, он отбывал срок за преступление против собственности. 14 января 2018 года он вместе со школьными друзьями отмечал Старый Новый год.

«Один из них рассказал, как служил в армии, а их отбывший уже наказание друг поведал обстоятельства отбывания им наказания в исправительной колонии, которые не понравились его друзьям, в связи с чем они стали высказывать ему свое недовольство и просили молодого человека покинуть квартиру. Однако мужчина не торопился уходить», — говорится в сообщении.

Тогда один из собутыльников стал душить его и повалил на землю. Чтобы вырваться, обвиняемый схватил со стола нож и несколько раз ударил друга в спину, но тот не ослабевал хватку. Тогда бывший заключенный ударил его по голове стаканом, после чего смог вырваться и сбежать.

Против мужчины, которого душил его школьный друг, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 114 УК РФ (Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны). На суде он полностью признал вину, раскаялся и попросил у друга прощения, но это не спасло его от возвращения в колонию.

«Суд, оценив характер и степень общественной опасности совершенного преступления, все обстоятельства по делу, данные о личности потерпевшего, и несмотря на позицию потерпевшего, пришел к выводу о необходимости исправления подсудимого в условиях изоляции от общества», — говорится в сообщении.

В итоге его приговорили к семи месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.